جهاد عبدو يُحضّر لفيلم عالمي حول المأساة السوريّة

كشف الفنان السوري جهاد عبدو عن انتهائه من كتابة فيلم يتحدّث عن المأساة السوريّة وينطبق على كل العالم، وسيكون باللغة الانكليزية، موضحاً انّ الفيلم ينطلق من الخاص للعام، وأنّ الشخصيات فيه سوريّة بحتة.

وحول مواقف زملائه الفنانين السياسية، لفت عبدو إلى أنه لا يرفض العمل مع فنانين يخالفونه الرأي السياسي، ما دام هنالك احترام متبادل للرأي، مضيفاً "في هوليوود نعمل مع أشخاص يختلفون معنا بالرأي والمواقف، وفي الولايات المتحدة هناك العديد من الآراء والمواقف المتنافرة، ولا أحد يُجبر أحداً على تغيير رأيه أو دينه أو حزبه أو طائفته".

وفي السياق ذاته قال عبدو "تفاجأت كثيراً بمواقف فنانين مؤيدين للنظام في تخوين زملائهم المعارضين، ومستوى التمجيد للسلطة والآلة العسكرية والاستماتة لقهر الناس والغناء والطرب على عذاباتهم".