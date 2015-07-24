كيتلين جينر خائفة على مصير المتحولين جنسياً وقد واجهت الانتحار

عبرت النجمة Caitlyn Jenner عن خوفها من مسؤوليتها الجديدة المتعلقة بكلّ المتحولين جنسياً حول العالم، خصوصاً الشباب.

وقالت النجمة البالغة من العمر 65 عاماً إنها تجد صعوبة في النوم ليلاً، لأن مسؤوليتها كقدوة للمتحولين جنسياً تدور في رأسها طوال الوقت.

وخلال مشهد لها في برنامجها " I Am Cait" ظهرت النجمة، وهي على سريرها من دون مكياج، وهي تفكر في مساعدة مجتمع المتحولين جنسياً، وقالت: "أشعر بالذنب أن المتحولين جنسياً وخاصةً الجيل الشبابي، يمرّون بأوقات عصيبة في حياتهم.. لا نريد أن يموت أناس لأجل هذا، لا نريد أن يقتل البعض لهكذا سبب ".

وأضافت Caitlyn: "يا لها من مسؤولية كبيرة اتجاه هؤلاء الناس. هل سأفعل الأمور بالشكل الصحيح؟ هل سأقول الأشياء الصحيحة؟ هل أعكس الصورة الصحيحة؟".

يذكر أن Caitlyn Jenner صرحت في الحلقة الأولى من برنامجها " I Am Cait" أنها فكرت في الانتحار ذات يوم لإنهاء مأساتها قبل التحول لكنها كانت شجاعة ولم تفعل ذلك.

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