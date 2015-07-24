الإهمال والروج الكتير.. أهم أسباب تشقق الشفاة فى الصيف

الكثير من العادات الخاطئة قد تجعلك عرضة للإصابة بتشقق الشفاة المزعج، والحالة المرضية للتشقق تزيد لدى البعض خاصة مع فصل الصيف، وزيادة درجة الحرارة مما يستدعى علاج هذه المشكلة قبل تفاقم الحالة.

وأوضحت الدكتورة سمية على أخصائية الجلدية أن الكثير من الأسباب تقف وراء الإصابة بتشقق الشفاة مع درجات الحرارة العالية، وهو ما يجعلها تعانى التشقق والخشونة، كما يصيب بعضها بحالة من التقشر المستمر، أو الإصابة بالألم.

>- الإفراط فى وضحع طلاء الشفاة "الروج">- الإفراط فى إهمال غسيل الشفتين بين الحين والآخر خاصة أثناء الجو الحار والملىء بالغبار، والذى يتسبب فيه التراب فى التراكم على الشفاة مسببًا شقوقا وقشورا كثيرة وقاسية.>- الإفراط فى بل الشفتين باللسان>- الإفراط فى العبث بالشفتين بالأصابع أو الأظافر ومحاولة تقشيرها>- الإفراط فى غسيل الشفاة بمياه ساخنة أو شديدة البرودة يساعد على ظهور الشقوق على الشفاة>- عض الشفتين باستمرار يضر بها>- قلة شرب المياه وتناول الفاكهة الطبيعية