أخبار عاجلة

بيان من الداخلية تكشف فيه تفاصيل انفجار المحلة -
تفاصيل اجتماع رؤساء المحاكم الإفريقية في السودان.. والزناتي: "البشير" وفر لنا حراسة شديدة تخوفًا من الإخوان -
سر «خاتم الكعبة» و«أفضل قُبلة من فنانة».. أسرار جديدة يكشفها سمير صبري -
ستاد مصر: الأجواء والاستعدادات النهائية للقاء طنطا أمام إنبي -
بالصور.. إزالة تعديات على شاطىء الأنفوشى وسط الإسكندرية -
محافظ الوادي الجديد يحظر زراعة النباتات المستهلكة للمياه -
«ON Sport» تحصل على حقوق بث بطولة الاتحاد الدولي للتايكوندو -
الأهلي يعلن قائمته للسوبر وكأس الكؤوس الإفريقي لكرة اليد -
سحر الهواري: زيارة «جيجز» لمصر تعظيم لدورها إفريقيا -
ستاد مصر: تشكيل مباراة طنطا أمام إنبي وتوقعات لأداء لقاء الجريحين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الإهمال والروج الكتير.. أهم أسباب تشقق الشفاة فى الصيف

Google+ Print
الإهمال والروج الكتير.. أهم أسباب تشقق الشفاة فى الصيف الإهمال والروج الكتير.. أهم أسباب تشقق الشفاة فى الصيف
الكثير من العادات الخاطئة قد تجعلك عرضة للإصابة بتشقق الشفاة المزعج، والحالة المرضية للتشقق تزيد لدى البعض خاصة مع فصل الصيف، وزيادة درجة الحرارة مما يستدعى علاج هذه المشكلة قبل تفاقم الحالة.

وأوضحت الدكتورة سمية على أخصائية الجلدية أن الكثير من الأسباب تقف وراء الإصابة بتشقق الشفاة مع درجات الحرارة العالية، وهو ما يجعلها تعانى التشقق والخشونة، كما يصيب بعضها بحالة من التقشر المستمر، أو الإصابة بالألم.


>- الإفراط فى وضحع طلاء الشفاة "الروج"
>- الإفراط فى إهمال غسيل الشفتين بين الحين والآخر خاصة أثناء الجو الحار والملىء بالغبار، والذى يتسبب فيه التراب فى التراكم على الشفاة مسببًا شقوقا وقشورا كثيرة وقاسية.
>- الإفراط فى بل الشفتين باللسان
>- الإفراط فى العبث بالشفتين بالأصابع أو الأظافر ومحاولة تقشيرها
>- الإفراط فى غسيل الشفاة بمياه ساخنة أو شديدة البرودة يساعد على ظهور الشقوق على الشفاة
>- عض الشفتين باستمرار يضر بها
>- قلة شرب المياه وتناول الفاكهة الطبيعية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365