تونس تعيد علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وتعين قنصلا عاما فى دمشق

قالت وكالة تونس الرسمية للأنباء اليوم الجمعة أن تونس اعادت علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وعينت ابراهيم الفوارى قنصلا عاما فى العاصمة دمشق بعد ثلاث سنوات من قطعها.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن مصدر وصفته بأنه موثوق ومطلع من وزارة الشؤون الخارجية قوله أن السلطات فى البلاد"عينت ابراهيم الفوارى قنصلا عاما لتونس فى العاصمة السورية دمشق".

وأضاف المصدر أن "العلاقات الدبلوماسية مع دمشق قد "استؤنفت" وأن فريقا دبلوماسيا تونسيا يعمل بالعاصمة السورية منذ أشهر".

كانت تونس أول بلد طرد السفير السورى فى بداية 2012 احتجاجا على قمع الرئيس السورى بشار الأسد للاحتجاجات قبل أن تتحول إلى حرب أهلية أسفرت عن سقوط آلاف القتلى.

وبعد اندلاع الحرب الأهلية فى سوريا اصبحت تونس من أكثر البلدان التى يسافر منها أشخاص للقتال إلى جانب الجماعات المسلحة هناك.

ويقول مسئولون أن حوالى ثلاثة آلاف تونسى يقاتلون مع هذه الجماعات فى سوريا

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