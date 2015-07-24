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صورة - تعرف على تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة النجم الساحلي

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صورة - تعرف على تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة النجم الساحلي صورة - تعرف على تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة النجم الساحلي

اتضحت معالم تشكيل الأهلي لمواجهة النجم الساحلي من مران الفريق وتعليمات فتحي مبروك المدير الفني للأهلي.

الأهلي يستعد لمواجهة النجم الساحلي يوم السبت في إطار الجولة الثالثة من الكونفدرالية.

بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الزمالك في القمة يدخل الأهلي مواجهة هامة للغاية بهدف الصدارة أمام النجم.

وبمتابعة FilGoal.com لمران الأهلي يوم الجمعة اتضحت معالم تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة النجم بتواجد عماد متعب في خط الهجوم.

ويأتي تشكيل الأهلي الأقرب على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

الدفاع: باسم علي - محمد نجيب - سعد سمير - صبري رحيل

الوسط: حسام غالي - عبد الله السعيد - محمود حسن تريزيجيه - وليد سليمان - مؤمن زكريا

الهجوم: عماد متعب

ويفتقد الأهلي جهود شريف حازم للإيقاف بعد تلقيه الإنذار الثاني إلى جانب غياب حسام عاشور بعد الطرد أمام الترجي التونسي.

ويحتل النجم الساحلي صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بينما يأتي الأهلي في الوصافة برصيد 4 نقاط.

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