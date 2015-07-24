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الأهلي: المفاوضات مستمرة مع المقاصة لأجل أحمد الشيخ ولكن

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الأهلي: المفاوضات مستمرة مع المقاصة لأجل أحمد الشيخ ولكن الأهلي: المفاوضات مستمرة مع المقاصة لأجل أحمد الشيخ ولكن

أكد علاء عبد الصادق المشرف العالم على الكرة بالنادي الأهلي مواصلة المفاوضات مع المقاصة بخصوص أحمد الشيخ.

وكان الزمالك قاب قوسين أو أدنى من إتمام التعاقد مع أحمد الشيخ.. لكن اللاعب تراجع وحوّل رغبته. فخرج رئيس الزمالك مرتضى منصور ويؤكد إذا قال له صراحة لا أريد اللعب للزمالك سأمنحه عقوده.

أحمد الشيح خرج واستنكر تصريحات مرتضى منصور مؤكدا إنه حدد رغبته لمسؤولي ناديه. (طالع التفاصيل)

وعن صانع ألعاب مصر المقاصة قال عبد الصادق: "نحن نحتاج اللاعب ومازلنا في مفاوضات مع المقاصة لأجل ضمه".

وأضاف في تصريحات نقلها مراسل FilGoal.com "قدمنا بالفعل عرض للمقاصة من أجل اللاعب ومستمرين في المفاوضات ولكن العرض لم يكن بـ12 مليون كما قال البعض".

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