الأهلي: لسنا ضد احتراف تريزيجيه ورمضان ولكن بشروط

أوضح علاء عبد الصادق المشرف العام على فريق الكرة بالأهلي إن النادي لا يقف ضد احتراف الثنائي رمضان صبحي ومحمود حسن تريزيجيه ولكن شرط وصول عروض مالية مناسبة للنادي.

وكان الأهلي قد أعلن مطلع هذا الشهر إغلاق ملف احتراف لاعبا الفريق رمضان صبحي ومحمود حسن "تريزيجيه" نهائيا.

فقد وصل عرضا رسميا من روما الإيطالي لضم صبحي، فيما كان أندرلخت البلجيكي يرغب في الظفر بتوقيع تريزيجيه، ولكن لم يتوصل الطرفان لاتفاق حول المقابل المادي.

إلا أن الصفقات الجديدة التي ضمها الأهلي إلى صفوفه قد تعجل باحتراف تريزيجيه حسبما أكد عبد الصادق في وقت سابق.

وقال علاء عبد الصادق: "لسنا ضد احتراف أي لاعب".

وأضاف في تصريحات نقلها مراسل FilGoal.com "ولكن شرط وصول عروض مالية مناسبة وتفيد النادي واللاعب".

وعن احتراف رمضان صبحي قال عبد الصادق "رمضان صبحي بالتحديد كل ما تأخر موعد احترافه كل ما كان أفضل له وللنادي".

وأكمل حديثه قائلا: "هو الآن مازال في الـ18 من عمره ورغم ذلك وصل له عروض احتراف. تلك العروض ستزداد وتصبح أفضل مع الوقت نظرا لمشاركاته المنتظرة مع المنتخب".

وأتم "وفي الأخير العرض المالي المناسب هو ما سيحسم احتراف أي من تريزيجيه ورمضان صبحي".