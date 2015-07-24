ضبط "نحمده" فى أحضان 3 سائقين داخل شقة بطوخ

ألقت مباحث مركز شرطة طوخ، برئاسة المقدم صلاح عبد الفتاح، القبض على مطلقة و3 سائقين يمارسون الرذيلة داخل شقة وأحالوهم إلى النيابة.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مباحث طوخ بضبط الأهالى 3 رجال يمارسون الرذيلة مع سيدة فى شقة، وبانتقال ضباط المباحث ضبطوا كلا من "نحمده.ع" 35 سنة مطلقة وبحوزتها 200 جنيه و"حازم م "43 سنة و"أحمد م" 38 سنة و"محمد م " 36 سنة سائقين.

بمواجهتهم اعترفوا بممارستهم الرذيلة وأضافت الأولى بتحصلها على المبلغ المضبوط بحوزتها من المتهمين مقابل ممارسة الجنس، وبإحالتهم إلى محمد عبد المؤمن وكيل أول نيابة مركز طوخ باشر معهم التحقيقات برئاسة سيد الشنوفى مدير النيابة، وإشراف المستشار مؤمن سالمان المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.