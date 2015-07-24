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غرق شاب فى مياه نهر النيل أمام جسم الخزان بأسوان

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غرق شاب فى مياه نهر النيل أمام جسم الخزان بأسوان غرق شاب فى مياه نهر النيل أمام جسم الخزان بأسوان
تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بأسوان من انتشال جثة شاب غرق فى مياه نهر النيل أمام جسم الخزان اليوم الجمعة، أثناء قيامه بالسباحة.

وتلقى مدير أمن أسوان اللواء عمر ناصر إخطاراً من مأمور قسم أول العميد عصام هلال، يفيد بغرق محمد عبدالمنعم سيد 14 سنة طالب ومقيم عزبة العسكر أثناء قيامه بالسباحة فى مياه نهر النيل.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال الجثة عقب إغلاق الخزان حتى لا يدفعه التيار لمكان بعيد، مما يصعب مهمة العثور على الجثة، وأثبتت التحريات الأولية عدم وجود أى شبهة جنائية فى وفاته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة أسوان العمومية، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة.

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مصر 365

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