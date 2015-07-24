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السلطات العمانية تنفي العثور على الغريقين الإماراتيين

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 نفت هيئة الدفاع المدني العمانية  الأنباء التي يتم تداولها  عن العثور على المواطنين الإماراتيين المفقودين  في البحر بولاية مرباط بظفار .

وقالت الهيئة على حسابها في "تويتر": "ما زالت الجهود مستمرة في عملية البحث عن المفقودين بولاية مرباط ولا صحة عن الأنباء التي يتم تداولها بالعثور عليهم".

وكان قد عثر على مواطنين حيين قبالة سواحل مرباط بمنطقة ظفار، حيث كان أربعة من الشباب الإماراتيين قد تعرضوا للغرق في منطقة الدمر بولاية مرباط في المنطقة الجنوبية بصلالة.

وأفاد بيان لهيئة الدفاع المدني العمانية التى قامت بعملية الإنقاذ أن الشابين بخير وبصحة جيدة .

وقالت إنه لا يزال البحث جارياً عن المفقودين الآخرين حيث يواجه الدفاع المدنى صعوبة في البحث بسبب ارتفاع الموج والتيارات البحرية الهائجة، ويتم التنسيق مع سلاح الجو السلطاني العماني لتوفير طائرة عمودية للقيام بعملية البحث والمسح عن الشابين الإماراتيين.

وأهابت الهيئة بالقادمين إلى صلالة خلال موسم الخريف بتوخي الحيطة والحذر عند هيجان موج البحر.

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