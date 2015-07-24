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الدافع المدني العماني : الغرقى 7 أشخاص تم إنقاذ 5 منهم

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الدافع المدني العماني : الغرقى 7 أشخاص تم إنقاذ 5 منهم الدافع المدني العماني : الغرقى 7 أشخاص تم إنقاذ 5 منهم

كشفت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان عن أن عدد الأشخاص الذين غرقو في ولاية مرباط بظفار هو سبعة وانه تم انقاذ خمسة منهم .

ولم توضح الهيئة ما إذا كان الأشخاص السبعة جميعهم امارتيون ، أم ان الأمارتيين 4 فقط والباقي من جنسيات أخرى .

وقالت الهيئة في حسابها الرسمي على تويتر : " إلحاقاً لبلاغ الغرق في ولاية مرباط نفيدكم أن الجهود لا زالت مستمرة ونود إفادتكم بأن العدد كان 7 أشخاص تم إنقاذ 5 فيما لازال البحث عن 2 ".

وكانت الهيئة أعلنت من قبل غرق أربعة أشخاص وأنه تم انقاذ شخصين اثنين ومايزال البحث جار عن الشخصين الآخرين .

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