حمل من غير أعراض.. هل يمكن أن يحدث؟

قبل اكتشاف الحمل بإجراء تحليل حمل بول أو دم، قد لا تلاحظ المرأة أية أعراض تدل على حملها، هذا ما أكد عليه الدكتور خسعد خالد أخصائى التناسلية، والذى أوضح أن هناك فكرة مغلوطة شائعة بين الكثير من السيدات، لتعتقد الواحدة منهن أنه بمجرد حملها سوف تعانى من الوحم الشديد أو اشتهاء نوعيات معينة من الطعام، أو الشعور بالقئ أو آلام بالجسم، أو ألم بالبطن.

وتابع خالد مؤكدا على أنها أعراض سليمة وصحيحة، وكلها تندرج تحت أعراض الحمل الطبيعية والناتجة عن التغييرات الهرمونية، والتى يحدثها هرمون الحمل الذى يفرز مع الحمل تدريجيا، وتزيد نسبته، مما يؤثر على كل وظائف الجيم ويغير من طبيعته.

ولكن وحسبما أوضح أخصائى التناسلية، فأعراض الحمل تختلف من سيدة لأخرى، ومن شهر إلى آخر، ففى الأسبوع الأول والثانى من الحمل قد لا تشعر بعض الأجسام بما يحدث لها نتيجة إفراز هرمون الحمل، ما يجعل الأعراض كامنة أو غير مؤثرة أو لا تلاحظها السيدة لعدم علمها بالحمل، ولكن وحسبما أوضح خالد أن تأثير هرمون الحمل يبدأ بتوالى أسابيع الحمل فى الزيادة مما يظهر الأعراض تدريجيا، وقد يظهر عرض واحد منها، أو قد تظهر جميعها ويختلف الأمر من سيدة إلى أخرى.