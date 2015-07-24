رئيس قسم العقاقير بـ"الصيدلة": استخلاص أدوية من الحشيش لا يزال قيد "التجارب"

انتشرت فى الآونة الأخيرة بعض الأخبار التى تشير إلى أبحاث طبية تثبت امكانية استخلاص أدوية من نبات الحشيش أو القنب لعلاج بعض الأمراض وآخرها أبحاث تؤكد وجود مواد فعالة فى الحشيش لها القدرة على علاج بعض أمراض العظام، وهو ما قد يتخذه البعض ذريعة للمطالبة بتقنين الحشيش للاستفادة من استخداماته الطبية.

يقول الدكتور خالد مصيلحى أستاذ ورئيس قسم العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة جامعة مصر الدولية إن هناك بعض الحقائق لابد أن تعرفها عن الحشيش وهل هناك فعلا أدوية على مستوى العالم مستخرجة من نبات الحشيش؟

أولا: مخدر الحشيش أو كما هو معرف باسم الماريجوانا أو القنب الهندى تبعا لشكله التجارى يعرف علميا باسم Cannabis sativa وموطنه الأصلى الهند وبعض المناطق الحارة بشرق آسيا موضحا انة يحتوى على العديد من المواد الفعاله أهمها مادة THC وهى اختصار لكلمة Tetrahydrocannabinol وهى المسئولة عن التأثيرات المخدرة للحشيش لأنها تدخل الجسم عن طريق التدخين تمتص مباشرة من الرئة ومنها إلى مستقبلات خاصة به فى المخ فيحدث التأثيرات المخدره والهلوسة موضحا أن الحشيش يحتوى على مادة فعالة أخرى تعرف باسم Cannabidiol (CBD) وهذه المادة ليس لها تأثيرا مخدرة كالمادة السابقة.

وأشار الدكتور خالد مصيلحى أن الاستخدامات الطبية للحشيش قليلة جدا فحتى الآن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA لم تسجل إلا منتجين فقط مستخرجين من نبات الحشيش Dronabinol and Nabilone" وهى أدويه تؤخذ بالفم، لذلك فتأثيرها المخدر ضعيف لأن تدخين الحشيش هو أكثر الطرق التى تسبب الهلوسة ولكن تناولها بالفم يحد من تأثير المخدر وكل المنتجين يستخدمان لعلاج الغثيان والقىء وفقدان الشهية الذى يتسبب فيها العلاج الكيماوى لبعض أنواع السرطان.

وأضاف أنه بالرغم من وجود أبحاث عديدة على نبات الحشيش أثبتت قدرة بعض عناصره على علاج العديد من الأمراض ولكن هذه الدراسات لم ترق بعد للدراسات المطلوبة لترخيصه وتسجيله فى FDA فالمطلوب من الباحثين التوسع فى التجارب السريرية والإكلينيكية بحيث يتم تجربة نتائج أبحاثهم على عدد أكبر من المتطوعين كما أن هناك أبحاث أجريت فقط على حيوانات التجارب ولم تنتقل للمرحلة الأعلى وهى تجربتها على نماذج بشرية فلكى يتم تسجيل أى دواء لابد أن يمر بعدة مراحل ولكن كل نتائج الأبحاث الحالية على الحشيش لازالت فى المراحل الأولى وبعضها توقف عند هذا الحد والبعض الآخر لازال فى مرحلة التجارب الأعلى للتأكد من كفاءة وأمان النتائج البحثيه قبل تسجيله فى صورة دواء.

وأوضح أن هناك بعض الاستخدامات الطبية التى أثبتتها الأبحاث ولازالت فى مرحلة التجارب الإكلينيكيه فقد أثبتت الأبحاث قدرة الحشيش فى السيطرة على نوبات الصرع وتحد من بعض أعراض أمراض المناعة مثل الإيدز ومرض التصلب المتعدد multiple sclerosis وفى علاج بعض أمراض العظام وتسكين الآلام.

وقال كما أشرنا من قبل أن كل هذه الدراسات تم التحقق منها بحثيا على نطاق ضيق ولم ترق بعد للتطبيق الفعلى وترخيصه فى صورة دواء وهذا يؤكد أن الأصوات التى تنادى بضرورة تقنين الحشيش لاستخداماته الطبيه أصوات خاطئة لأن الحشيش لازال له آثار جانبية عديدة موضحا أن الحشيش يدمر خلايا المخ ويتلف الكبد والرئه ويؤثر على تصرفات المدمنين فمجرد ظهور بعض النتائج المبشرة بحثيا لايعطينا الحق لتقنين وضع الحشيش لخطورته على الفرد والمجتمع، كما أن هذه التجارب تتعلق بمواد مستخلصة من نبات الحشيش وليس مخدر الحشيش نفسه.

وأشار عندما تدخل هذه النتائج البحثية حيز التطبيق الذى قد يأخذ سنوات ستقوم المؤسسات العالمية المتخصصة بتسجيله فى صورة دواء وحتى يأتى هذا الوقت نحذر من الانسياق وراء مزاعم تقنين استخدام الحشيش فى علاج الأمراض لأن غالبا من يروجون لاستخدام الحشيش طبيا بدون استكمال الدراسات المطلوبة هم نفس الأشخاص الذين يروجون الحشيش للمدمنين فغالبا تقف خلفها عصابات ومافيا الاتجار بمخدر الحشيش فحرصا على شبابنا ومجتمعنا فعلينا الوقوف صف واحد لمواجهة هذه الأصوات ولنتبع القوانين الطبية والمعايير العالمية قبل استخدام أى دواء حتى لو تم ترويجه بحثيا لأن هذه الأخبار قد تكون بداية دخول بعض الأفراد دوامة الإدمان بحجة أن الحشيش مفيد طبيا وليس ضارا وهى عقيدة معظم المدمنين حاليا ويروجون لها لتبرير ادمانهم وللزج بالآخرين فى دوامة الإدمان.