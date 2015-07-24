أخبار عاجلة

بيان من الداخلية تكشف فيه تفاصيل انفجار المحلة -
تفاصيل اجتماع رؤساء المحاكم الإفريقية في السودان.. والزناتي: "البشير" وفر لنا حراسة شديدة تخوفًا من الإخوان -
سر «خاتم الكعبة» و«أفضل قُبلة من فنانة».. أسرار جديدة يكشفها سمير صبري -
ستاد مصر: الأجواء والاستعدادات النهائية للقاء طنطا أمام إنبي -
بالصور.. إزالة تعديات على شاطىء الأنفوشى وسط الإسكندرية -
محافظ الوادي الجديد يحظر زراعة النباتات المستهلكة للمياه -
«ON Sport» تحصل على حقوق بث بطولة الاتحاد الدولي للتايكوندو -
الأهلي يعلن قائمته للسوبر وكأس الكؤوس الإفريقي لكرة اليد -
سحر الهواري: زيارة «جيجز» لمصر تعظيم لدورها إفريقيا -
ستاد مصر: تشكيل مباراة طنطا أمام إنبي وتوقعات لأداء لقاء الجريحين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تعرفى على علاج أعراض تكيسات المبايض

Google+ Print
تعرفى على علاج أعراض تكيسات المبايض تعرفى على علاج أعراض تكيسات المبايض
تكيسات المبيض من أكثر الأمراض النسائية انتشارا والتى تؤثر بشكل سلبى على حياة المرأة الإنجابية، لتعتقد أنها غير قادرة على الإنجاب.

ويجيب عن التساؤل الدكتور وائل البنا استشارى النساء والتوليد، مشيرا إلى أنه لا يوجد علاج لهذا المرض، ولكن هناك علاج للأعراض المصاحبة له، كالأتى:

1- ظهور الشعر الخشن فى الجسم، ويكون علاجها عن طريق تعاطى حبوب تساعد على تقليل إفراز هرمون الذكورى، وهذا العلاج يتطلب 6 أشهر.
>2- اضطرابات فى مواعيد الدورة الشهرية من أهم أعراض تكيسات المبايض والتى يمكن علاجها عن طريق تعاطى حبوب منع الحمل وحبوب أخرى ولكن حسب وزن المريضة، حين انتظام هرمون الجسم.
>3- زيادة الوزن مرتبطة بالإصابة بتكيس المبايض، وتتسبب فى التعرض لاضطرابات فى إفراز الهرمونات ولذلك ينصح بالتخلص من هذا الوزن الزائد مع ممارسة الرياضة بشكل يومى، وذلك للحد من تكيسات المبايض.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365