تعرفى على علاج أعراض تكيسات المبايض

تكيسات المبيض من أكثر الأمراض النسائية انتشارا والتى تؤثر بشكل سلبى على حياة المرأة الإنجابية، لتعتقد أنها غير قادرة على الإنجاب.

ويجيب عن التساؤل الدكتور وائل البنا استشارى النساء والتوليد، مشيرا إلى أنه لا يوجد علاج لهذا المرض، ولكن هناك علاج للأعراض المصاحبة له، كالأتى:

1- ظهور الشعر الخشن فى الجسم، ويكون علاجها عن طريق تعاطى حبوب تساعد على تقليل إفراز هرمون الذكورى، وهذا العلاج يتطلب 6 أشهر.

>2- اضطرابات فى مواعيد الدورة الشهرية من أهم أعراض تكيسات المبايض والتى يمكن علاجها عن طريق تعاطى حبوب منع الحمل وحبوب أخرى ولكن حسب وزن المريضة، حين انتظام هرمون الجسم.

>3- زيادة الوزن مرتبطة بالإصابة بتكيس المبايض، وتتسبب فى التعرض لاضطرابات فى إفراز الهرمونات ولذلك ينصح بالتخلص من هذا الوزن الزائد مع ممارسة الرياضة بشكل يومى، وذلك للحد من تكيسات المبايض.