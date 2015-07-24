تعرفى على علاج أعراض تكيسات المبايض

تكيسات المبيض من أكثر الأمراض النسائية انتشارا والتى تؤثر بشكل سلبى على حياة المرأة الإنجابية، لتعتقد أنها غير قادرة على الإنجاب.إعلان - Ads إعلان - Ads
1- ظهور الشعر الخشن فى الجسم، ويكون علاجها عن طريق تعاطى حبوب تساعد على تقليل إفراز هرمون الذكورى، وهذا العلاج يتطلب 6 أشهر.
ويجيب عن التساؤل الدكتور وائل البنا استشارى النساء والتوليد، مشيرا إلى أنه لا يوجد علاج لهذا المرض، ولكن هناك علاج للأعراض المصاحبة له، كالأتى:
1- ظهور الشعر الخشن فى الجسم، ويكون علاجها عن طريق تعاطى حبوب تساعد على تقليل إفراز هرمون الذكورى، وهذا العلاج يتطلب 6 أشهر.
>2- اضطرابات فى مواعيد الدورة الشهرية من أهم أعراض تكيسات المبايض والتى يمكن علاجها عن طريق تعاطى حبوب منع الحمل وحبوب أخرى ولكن حسب وزن المريضة، حين انتظام هرمون الجسم.
>3- زيادة الوزن مرتبطة بالإصابة بتكيس المبايض، وتتسبب فى التعرض لاضطرابات فى إفراز الهرمونات ولذلك ينصح بالتخلص من هذا الوزن الزائد مع ممارسة الرياضة بشكل يومى، وذلك للحد من تكيسات المبايض.