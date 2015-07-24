وزير الخارجية سامح شكري يصل الكويت لإجراء مباحثات مع نظيره الكويتي

وصل وزير الخارجية سامح شكرى بعد ظهر اليوم الجمعة، إلى الكويت قادما من أبو ظبى فى إطار جولة خليجية له شملت كل من السعودية والامارات والكويت.

وكان فى استقبال وزير الخارجية بمطار الكويت السفير المصرى لدى الكويت عبد الكريم سليمان وسفير الكويت لدى مصر سالم الزمانان ومدير ادارة الوطن العربي بوزارة الخارجية الكويتية السفير عبد الحميد الفيلكاوى إلى جانب عدد من كبار المسئولين الكويتين.

ومن المتوقع أن يجري وزير الخارجية شكري مباحثات مع النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء الكويتى ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حول جولته الخليجية والتشاور بشأن القضايا الراهنة وآخر المستجدات على الساحة العربية والاقليمية.

أ ش أ