العرض الخاص لـ «الخلبوص» الثلاثاء ببورتو كايرو

قررت شركة دولار فيلم وفرعها الإنتاجي نيو سينشري تنظيم العرض الخاص لفيلمهم الجديد ” الخلبوص”، الذي يلعب بطولته النجم محمد رجب، يوم الثلاثاء يوم 28 يوليو الجاري بسينما بورتو كايرو بالقاهرة الجديدة.

وأكد بدوي مدير عام الشركة على أنه يتم طرح الفيلم تجاريًا يوم 29 يوليو الجاري.

الفيلم تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج إسماعيل فاروق، ويشارك في بطولته كل من إيمان عاصي وايناس كامل وميريهان حسين ورانيا الملاح وسامية طرابلسي ومحمد سليمان.

الفيلم يدور في إطار كوميدي اجتماعي، حول شاب ثري يهوى التصوير يبحث عن فتاة أحلامه من بين أربع فتيات.