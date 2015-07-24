وزير الخارجية الإيطالي يدعو «محلب» لحضور مؤتمر مستقبل البحر المتوسط ديسمبر المقبل

وجه وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتليوني، الدعوة إلى رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، لحضور مؤتمر يتناول القضايا المتعلقة بمستقبل منطقة البحر المتوسط، يعقد خلال شهر ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المهندس إبراهيم محلب، في إطار زيارته الحالية إلى إيطاليا، مع وزير الخارجية الإيطالى، بحضور وزير التجارة والصناعة، والسفير المصرى بإيطاليا.

وخلال اللقاء أكد الجانبان المصري والإيطالي على علاقات التحالف الاستراتيجى القائمة بين البلدين، التى حاول الإرهاب بالاعتداء على القنصلية الإيطالية أحداث شرخ بها، والوقيعة بين البلدين، إلا أن موقفهما الواضح والرافض للإرهاب قد أثبت صلابة تلك العلاقة، وهو ما أكده رئيس الوزراء الإيطالى فى تصريحات له، ووزير الخارجية خلال زيارته للقاهرة عقب هذا الحادث.

كما بحث محلب مع وزير الخارجية الإيطالي عدد من القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية العمل سويا، للوصول إلى حلول لهذه الملفات، منها الوضع فى ليبيا، ومواجهة خطر جماعة «داعش» الإرهابية حيث تم التأكيد على أن الإرهاب ينبع من منشأ فكرى واحد، يجب مواجهته معا بمختلف الوسائل.

كما تم تناول اللقاء ملف الهجرة غير الشرعية، وضرورة التنسيق لمعالجة تلك الظاهرة، بمختلف الوسائل السياسية، والأمنية والاقتصادية. ومن المقرر أن يختتم المهندس محلب زيارته لإيطاليا في وقت لاحٍق من مساء اليوم عائدًا إلى أرض الوطن، حيث سيقوم قبيل مغادرته بعقد لقاء مع ممثلي كبرى الشركات الإيطالية الراغبة في زيادة استثماراتها في مصر، كما سيعقد لقاء مع أبناء الجالية المصرية في روما.

أ ش أ