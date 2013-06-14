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فادي حداد يصور عملاً ضخماً مع نجوم Arab idol

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فادي حداد يصور عملاً ضخماً مع نجوم Arab idol فادي حداد يصور عملاً ضخماً مع نجوم Arab idol

علمت "سيدتي نت" من مصادر مقرّبة من المخرج اللبناني فادي حداد، أنّه أنهى تصوير كليب للمشتركين الأربعة الذين تأهّلوا إلى النهائيّات في برنامج Arab idol فرح يوسف وزياد خوري ومحمد عساف وأحمد جمال.
ووفق المعلومات أنّ العمل ضخم جدّاً وهو من إنتاج محطة MBC، وصوّر على مدار أربعة ايام في ستوديو المحطة، وظهر كل مشترك بشخصيته التي عرف بها.
كما علمنا أن حداد سعيد بهذا التعاون مع المشتركين لأنه يراهم نجوماً يملكون أصواتاً رائعة.
حداد وصف فرح خلال التصوير بأنها صاروخ، وعساف بصاحب الصوت النادر جداً، أما زياد فهو يمثل الأرزة اللبنانية وصوته رائع أيضاً، أما أحمد فقال عنه: مصري عريق.
يذكر أن الكليب سيتم عرضه في الحلقة الأخيرة من برنامج Arab idol .

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سيدتي