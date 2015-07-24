ضبط تشكيل عصابي يقوم بسرقة حقائب السيدات في سوهاج‎

توصلت جهود ضابط مباحث قسم ثان، بإشراف اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج أن وراء ارتكاب هذه الوقائع تشكيلًا عصابيًا ضم كلا من: حسام محمود محمود عساسه 24 سنة عاطل ومقيم نجع مبارك الشيخ خليفه – قسم أول سوهاج وشخص آخر مجهول.

جاري التحرى لمعرفته تم ضبط المتهم الأول وبحوزته الدراجة البخارية ماركة دايون بدون لوحات، وبمواجهته اعتراف بارتكابه عدد ” 4 ” وقائع خطف حقائب السيدات بدائرة القسم بالاشتراك مع شخص آخر مجهول – تم ضبط بعض المسروقات بإرشاد المتهم المذكور – جارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.