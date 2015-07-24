انطلاق مسيرة حاشدة لمناصرى الحوثيين فى العاصمة صنعاء

انطلقت مسيرة حاشدة لمناصرى الحوثيين، اليوم الجمعة، فى العاصمة صنعاء، تنديداً بما أسمته المواقف السلبية للمجتمع الدولى تجاه اليمن.

وانطلقت المسيرة من باب اليمن فى العاصمة صنعاء وجابت عددا من الشوارع القريبة منها، حيث ردد المتظاهرون شعارات تدين ما أسموه بال "العدوان السعودي" والحصار الذى تفرضه قوات التحالف على اليمن.

ورفع المتظاهرون لافتات تحمل شعار الصرخة الخاصة بالحوثيين "الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل".

وحلقت طائرات التحالف بشكل كثيف فى أجواء العاصمة تزامناً مع تحرك المسيرة، وسط إطلاق المضادات الارضيّة التابعة للحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق على صالح نيرانها.

وكانت اللجنة الثورية التابعة للحوثيين قد دعت اليمنيين امس الخميس للاحتشاد فى مسيرة جماهيرية "تنديداً بالمواقف السلبية للمجتمع الدولى والأمم المتحدة تجاه ما يتعرض له الشعب اليمنى من عدوان غاشم وحصار همجى جائر" على حد وصفها.

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