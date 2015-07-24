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نجاة وزير الداخلية الليبى من محاولة اغتيال فى تونس

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نجاة وزير الداخلية الليبى من محاولة اغتيال فى تونس نجاة وزير الداخلية الليبى من محاولة اغتيال فى تونس
ذكر تقرير إخبارى أن وزير الداخلية الليبى مصطفى الدباشى نجا من محاولة اغتيال كان يستعد لتنفيذه مواطن تونسى بإيعاز من مجموعة ليبية.

وقال عادل الدباشى منسق المجلس الانتقالى الليبى السابق فى تصريح لموقع (تونيزى تيليجراف) انه بفضل تدخل قوات الامن التونسى بمتابعة من كاتب الدولة للأمن الوطنى جرى إحباط الهجوم.

وقال رفيق الشلى، كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالشؤون الأمنية، أن الدباشى فى تونس فى زيارة خاصة.

ولم يتسن للموقع الاتصال بأى مسئول بوزارة الداخلية لمزيد التأكد من هذه المعلومات.
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