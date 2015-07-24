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مصرع عامل سقط عليه جسم صلب بمحجر في سوهاج‎

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مصرع عامل سقط عليه جسم صلب بمحجر في سوهاج‎ مصرع عامل سقط عليه جسم صلب بمحجر في سوهاج‎

أرشيفية

لقى عامل مصرعه، إثر سقوط جسم صلب عليه بمحجر في محافظة سوهاج‎.

تلقي اللواء  أحمد أبو الفتوح مدير امن سوهاج اخطار من مركز شرطة جهينه بالعثور علي جثة بناحية نزلة علي بالفحص تبين أن الجثة للمدعو رشاد محمد طه عبد الرحيم سن 43 عامل – ويقيم بناحية فزاره الشرقية مركز المراغة – نتيجة سقوط جسم صلب عليه نظراً لعمله بمحجر ملك محمد علي محمد علي.

بسؤال شقيقه أحمد محمد طه عبد الرحيم سن 44 عامل زراعي لم يتهم، أو يشتبه جنائياً في وفاة شقيقه كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1862 إداري المركز لسنة 2015 وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

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