سراريد خلود تطوير غير موفق...!

في محاولة لتطوير برنامجها «سراريد خلود» عبر قناة أبو ظبي الإمارات، استضافت الشيف خلود عتيق الإعلامية نادية بركات؛ لكي تكون ضيفتها في البرنامج، وكان لافتاً للنظر طريقة خلود في التعامل مع ضيفتها، حيث فشلت تماماً في تقمص دور المذيعة؛ إذ لم تجر معها حواراً، ولم تفتح معها موضوعاً تتحدث من خلاله عن قضية معينة، واقتصر الكلام على الوصفة وطريقتها فقط. ولم يتفتق ذهن خلود عن أي موضوع يمكن أن تشارك ضيفتها فيه. فما كان من نادية الإعلامية الذكية إلا أن حاولت فتح المجال للحديث عن مواضيع أخرى، وكانت ردود خلود عادية، لا توحي بالمشاركة، ما دفع نادية في النهاية إلى الجلوس في ركن من الأستوديو؛ حتى تنتهي خلود من وصفاتها، وتكتفي فقط بالتذوق.