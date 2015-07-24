بالصور.. مجلس مدينة الأقصر يزيل "كشك" غير مرخص بجوار مكتب البريد الرئيسى

شنت السلطة التنفيذية بمحافظة الأقصر، برئاسة العميد أحمد نسيم رئيس المدينة، حملة ليلية لإزالة كشك غير مرخص ومبنى من الألواح الخشبية وبطريقة عشوائية وبشكل قبيح فى منطقة حيوية تعد من أهم المناطق فى مدينة الأقصر فى المنطقة المحيطة بميدان أبو الحجاج، تنفيذًا لتعليمات محمد بدر محافظ الأقصر، وأثناء قيامه بالجولة التفقدية لمدينة الأقصر.

وشارك فى الحملة عدد من قيادات المحافظة، وعلى رأسهم الملازم أول نصر الشافعى من ضباط شرطة المرافق، بالإضافة إلى ضباط إدارة المباحث الجنائية ورؤساء الأحياء وفرقة الإنقاذ بمدينة الأقصر وعمال ومعدات الحى.

من جانبه أكد العميد أحمد نسيم، رئيس المدينة، أن مدينة الأقصر تستعيد حق الدولة، باعتبارها جزءا أصيلا منها وتستعيد هيبتها وممتلكاتها، من خلال الحملة الصارمة التى تبنتها رئاسة مدينة الأقصر لتطهير ميدان أبو الحجاج من الإشغالات والتعديات والمخالفات، وناشد المواطنين الشرفاء بضرورة الإبلاغ عن أى تعديات بأشكالها وأنواعها القبيحة بالتواصل عن طريق الصفحة الرسمية لمجلس مدينة الأقصر وذلك على مدار اليوم.



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