محافظ المنيا ينتدب السكرتير العام للمشاركة فى جنازة شهيد سيناء

تشارك محافظة المنيا فى تشييع جثمان الشهيد ملازم محمود أصلان، أحد شهداء المدرعى التى استهدفتها مجموعة من الإرهابيين أمس فى سيناء.

وانتدب اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا نظرًا لعدم تواجده بالمحافظة اللواء عبد الناصر الدماطى السكرتير العام المساعد للمشاركة فى تشييع الجمثان إلى مثواه الأخير، كما يشارك نائب المستشار العسكرى لمحافظة المنيا فى مراسم تشييع الجثمان.

ويشارك الآلاف من أهالى قرية بنى خيار بأبو قرقاص، والقرى المجاورة، فى تشييع جثمان الشهيد.

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