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1450 سائحا يزورون معبد أبوسمبل فى أسوان

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1450 سائحا يزورون معبد أبوسمبل فى أسوان 1450 سائحا يزورون معبد أبوسمبل فى أسوان
استقبل معبد أبوسمبل بأسوان، اليوم الجمعة، 225 سائحا مختلفى الجنسيات وصلوا بواسطة الحافلات السياحية ورحلة طيران واحدة قادمة من القاهرة.

ومن جانبه، قال مدير آثار أبوسمبل الأثرى حسام عبود، إن عدد زوار المعبد بلغ على مدار الأسبوع الحالى بدءا من السبت الماضى حتى اليوم الجمعة 1450 سائحا، ومن أبرز الجنسيات التى زارت المعبد الألمان والصينيين والفرنسيين والأسبان.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن توافد تلك الأعداد على المعبد فى الوقت الحالى يعد جيدًا، حيث تعتبر أشهر الصيف خارج الموسم السياحى بسبب موسم الدراسة فى أوروبا بينما يبدأ الموسم السياحى بأسوان بمنتصف شهر سبتمبر.
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