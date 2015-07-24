عمرو وردة: سعيد بالانضمام لبانيتوليكوس.. والأهلي لم يتركني لسيفيليا

أفاد موقع (سبورت 24) اليوناني بأن لاعب الأهلي عمرو وردة بات على أعتاب الانضمام لفريق بانيتوليكوس اليوناني.

وسيسافر صاحب الـ22 عاما خلال الأيام المقبلة للانضمام للفريق بعد رفض الأهلي مد إعارته للاتحاد السكندري التي انتهت يونيو الماضي.

وقال اللاعب للموقع:"عام 2013 خضعت للاختبار في سيفيليا الإسباني، الأهلي لم يتركني لأنضم للفريق. لا أعلم حتى الآن السبب".

وأضاف "سعيد باللعب في اليونان، هذه خطوة جيدة بالنسبة لي، سمعت أشيائا رائعة عن هذا الفريق وشاهدت له فيديوهات كثيرة على شبكة الإنترنت".

وأردف "أتطلع للمباراة الأولى في الدوري التي ستكون أمام فريق عملاق هو باناثينايكوس. أعلم حجم المنافس لكنني أريد التسجيل".

وأتم "مثلي الأعلى هو محمد أبو تريكة وعالميا النجم زين الدين زيدان".