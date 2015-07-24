"محلب" يسلم الرئيس الإيطالى دعوة "السيسى" لحضور حفل افتتاح قناة السويس

استقبل الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا، اليوم الجمعة، المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المصرى، فى مقر الرئاسة الإيطالية، وذلك فى ختام زيارة رئيس الوزراء الرسمية، حيث أجريت مراسم رسمية، وعزف السلام الوطنى للبلدين.

وسلم المهندس إبراهيم محلب، دعوة رئيس جمهورية مصر عبد الفتاح السيسى، إلى الرئيس الإيطالى لحضور حفل افتتاح قناة السويس الجديدة.

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