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"محلب" يسلم الرئيس الإيطالى دعوة "السيسى" لحضور حفل افتتاح قناة السويس

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"محلب" يسلم الرئيس الإيطالى دعوة "السيسى" لحضور حفل افتتاح قناة السويس "محلب" يسلم الرئيس الإيطالى دعوة "السيسى" لحضور حفل افتتاح قناة السويس
استقبل الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا، اليوم الجمعة، المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المصرى، فى مقر الرئاسة الإيطالية، وذلك فى ختام زيارة رئيس الوزراء الرسمية، حيث أجريت مراسم رسمية، وعزف السلام الوطنى للبلدين.

وسلم المهندس إبراهيم محلب، دعوة رئيس جمهورية عبد الفتاح السيسى، إلى الرئيس الإيطالى لحضور حفل افتتاح قناة السويس الجديدة.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015


>وزيرة الدفاع الايطالية: نريد مصر دولة قوية صامدة فهى شريكة وحليفة لنا
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رئيس أركان القوات المسلحة الإيطالية : تعاوننا الأمنى مع مصر ركيزة أساسية
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محلب لوزيرة دفاع إيطاليا: يجب التعاون لمواجهة داعش ومنع تدفق السلاح لليبيا
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بالفيديو والصور.. محلب يبحث مع وزيرة الدفاع الإيطالية سبل مكافحة الإرهاب
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مجموعة إنتيسا سان باولو الإيطالية تؤكد التزامها بالاستمرار والتوسع فى مصر
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دراسة إيطالية: مشروع قناة السويس الجديدة سيرفع حركة التجارة العالمية
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