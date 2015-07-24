لوعايز تـتمتع بشهية طبيعية عليك بالزنك وأديها بقوليات وسمك ولبن

فوائد عنصر الزنك

أمراض اضطراب الشهية تعد من أكثر الأمراض انتشارا فى فترة المراهقة، وبالطبع فالتمتع بشهية طبيعية يقى من الإصابة بالعديد من الأمراض المتعلقة بهذا الاضطراب، كفقدان الشهية المرضى أو مرض زيادة الشهية والمعروف بالشره.>الدكتور خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة يؤكد أن تمتع الجسم بنسب طبيعية من عنصر الزنك يساعد على تنظيم الشهية والرغبة فى تناول الطعام، نظرا لارتباطه الوثيق بمراكز الشبع والجوع بالمخ.

وبالطبع فإمداد الجسم بالقدر الكافى والمطلوب من هذا العنصر يضمن انتظام عمل الشهية.

كيف تحصل على الزنك من الطعام

> أهم أنواع الطعام التى تحتوى على نسبة جيدة من عنصر الزنك هى>كما يوضحها خالد يوسف، اللحوم بجميع أنواعها وخاصة اللحوم الحمراء، والعسل الاسود الخبز الأسمر، واللبن ومنتجات الألبان بشكل عام كالجبن والزبادى، وبعض أنواع البقوليات كالفول والفاصوليا البيضاء والبسلة والحمص والترمس، وكذا بعض النشويات كالبطاطس، وأيضا الأسماك الزيتية كالسالمون والمكاريل والتونة.

وفى بعض الحالات قد ينصح بالاستعانة بالمكملات الغذائية لعنصر الزنك فى حالة عدم القدرة على توافره فى النظام الغذائى المتبع.