أخبار عاجلة

بيان من الداخلية تكشف فيه تفاصيل انفجار المحلة -
تفاصيل اجتماع رؤساء المحاكم الإفريقية في السودان.. والزناتي: "البشير" وفر لنا حراسة شديدة تخوفًا من الإخوان -
سر «خاتم الكعبة» و«أفضل قُبلة من فنانة».. أسرار جديدة يكشفها سمير صبري -
ستاد مصر: الأجواء والاستعدادات النهائية للقاء طنطا أمام إنبي -
بالصور.. إزالة تعديات على شاطىء الأنفوشى وسط الإسكندرية -
محافظ الوادي الجديد يحظر زراعة النباتات المستهلكة للمياه -
«ON Sport» تحصل على حقوق بث بطولة الاتحاد الدولي للتايكوندو -
الأهلي يعلن قائمته للسوبر وكأس الكؤوس الإفريقي لكرة اليد -
سحر الهواري: زيارة «جيجز» لمصر تعظيم لدورها إفريقيا -
ستاد مصر: تشكيل مباراة طنطا أمام إنبي وتوقعات لأداء لقاء الجريحين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

أوباما يحذر إيران وكيري إسرائيل

Google+ Print
أوباما يحذر إيران وكيري إسرائيل أوباما يحذر إيران وكيري إسرائيل

الرئيس الأمريكي باراك أوباما

حذّر الرئيس الأمريكي باراك أوباما الجمعة 24 يوليو إيران من أن بلاده مستعدة لاستخدام القوة العسكرية إذا لم يفلح النهج الدبلوماسي.

وأوضح أوباما في حوار أجرته معه “بي بي سي” البريطانية أن إبرام الاتفاقية بشأن البرنامج النووي الإيراني، إشارة واضحة لطهران بأن المجتمع الدولي مستعد للتعاون معها.

وقال الرئيس الأمريكي: “نحن أبرمنا الصفقة الإيرانية، لكن لدينا حتى الآن مجموعة من المسائل، علينا عملها آمل أن نعمل على قسم منها بالطرق الدبلوماسية، لكن إذا تطلب الأمر فسنعمل على قسم منها بالقوة العسكرية”… “إيران ستستفيد من هذه المفاوضات وهذه الاتفاقية وستستخدم قسما كبيرا من الأموال المجمدة لإنعاش اقتصادها، ولا أستبعد أن تصل في نهاية المطاف أموال إلى الحرس الثوري الإيراني أو إلى وحداته العاملة خارج الحدود الإيرانية.

وصرح أوباما “إيران اتخذت الحزم حتى في الأوقات الصعبة في تمويل ما تعتقد أنه أولوياتها الاستراتيجية، ومن الضروري استخدام كل الإمكانيات لوقف مثل هذه الحروب بالوكالة وبـ “الإجراءات غير المتكافئة”.

كيري: إسرائيل سترتكب خطأ فادحا إن هاجمت إيران بعد إبرام الاتفاقية النووية

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في حوار مع قناة “إن بي سي” التلفزيونية “إسرائيل سترتكب خطأ فادحا إن اتخذت تدابير أحادية ضد إيران بعد إبرام الاتفاقية بشأن برنامجها النووي”.

وردا على سؤال عما إذا كان إبرام الاتفاقية النووية مع طهران سيزيد من احتمال قيام إسرائيل بهجمات عسكرية أو إلكترونية ضد طهران قال: “هذا سيكون خطأ جسيما وفادحا وله تبعات ثقيلة على إسرائيل وعلى سائر المنطقة”.

روسيا اليوم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل