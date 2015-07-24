بالصور.. محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في كوبري عزمي وكوبري قناة الاتصال

أكد اللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد، على ان المحافظة تسعى بكل قوة لدفع كافة المشروعات والمتوقفة منذ فترة، مشيرًا بأن هناك خطوات ثابتة نحو تنفيذ المخطط العام للتنمية الشاملة وما تضمنه من إنشاء محاور وطرق وتنفيذ كباري تساهم في ربط إنحاء المدينة وتسهيل حركة سير سيارات النقل الثقيل، و تخفيف الاختناقات المرورية بشارع محمد علي خاصة بان كوبري عزمي يسع حمولة 90 طن وبطول 136 متر وبعرض 15 متر وتصل تكلفته إلي 50 مليون جنيه.

> جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها محافظ بورسعيد لمتابعة سير العمل بكوبري عزمي بمنطقة الرسوة والذي من المقرر الانتهاء منه خلال شهر أكتوبر القادم وأضاف المحافظ بأن هناك تنسيق بين المحافظة وهيئة قناة السويس لوضع تخطيط كامل لرفع كفاءة وتطوير منطقة معديات الرسوة .

> وأعلن المحافظ بان المرحلة القادمة سوف تشهد الانتهاء من محاور طرق جديدة داخل المحافظة منها محور 30 يونية هو أحد المشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة ضمن الخطة القومية للطرق بطول 95 كم ويعتبر نقلة حضارية كبري لمحافظة بورسعيد ويساهم كثيراً في التنمية الإقتصادية والسياحية والتجارية،ا وأضاف بأن المحور الجديد سيعمل علي توفير الوقت والسلامة بصورة كبيرة، حيث يربط بورسعيد بطريق القاهرة –مباشرة دون المرور علي الإسماعيلية ، وأكد المحافظ بأنه تم البدء في العمل من ناحية بورسعيد وكذلك وربط بورسعيد بمنطقة الدلتا وأشار المحافظ بأنه تم زيادة حارات الطريق إلي10 حارات، بحيث ستكون 3 حارات فى كل إتجاه، بجانب حارتين للشاحنات وعرض الطريق 50 متر حيث يعتبر طريق دولي علي أعلي مستوي.

> وأضاف المحافظ بأن هناك اهتمام كبير من الدولة بمشروع تنمية منطفة شرق بورسعيد والميناء وإقامة مركز للصناعات اللوجستية ومجموعة الصناعات القائمة عليها وذلك للسفن العابرة فمنطقة شرق بورسعيد هي منطقة واعدة لإحداث التنمية وذلك بالتزامن مع افتتاح قناة السويس وأضاف المحافظ بأنه من المنتظر طرح المشروعات والمخطط العام لشرق بورسعيد خلال الفترة القادمة كما قام محافظ بورسعيد يتفقد العمل بكوبري قناة الاتصال من الجانبين والذي يبلغ طولة 220 متر وبعرض 26 متر وتكلفة 65 مليون جنية وأكد المحافظ بأن هذا الكوبري سوف يساهم في ربط المشروعات السكانية بجنوب بورسعيد بالمحافظه ليستغرق زمن الوصول اليها دقائق قليله يأتي ذلك في ظل نجاح محافظة بورسعيد في الحصول علي موافقة القوات المسلحة علي زيادة الارتفاعات من 12 متر إلي 18 متر لتصبح دور ارضي + خمسه ادوار.

> وأكد المحافظ بأن الشركة المنفذة للمشروع بدأت في تركيب الخوزايق المثبتة للكوبري علي الجانبين حيث وصلت نسبة التنفيذ فية الي 10% ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من الأعمال لتنتهي بالتوزاي مع توصيل كافة الخدمات والمرافق الي مشروع 4032 وحدة سكنية والتي تقوم بتنفيذها القوات المسلحة عن طريق المنحة الاماراتية حيث يبدء الكوبري من منطقة منفذ جمرك اللنش.