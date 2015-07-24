محمد بن راشد: عندما تكون للقائد رؤية تستجيب له الدنيا وتطاوعه الظروف

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من خلال تدوينات نشرها عبر وسم #من_مفكرتي في صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه عندما تكون للقائد رؤية عظيمة وفكرة عميقة عما يريده وإصرار وعزيمة، تستجيب له الدنيا، وتطاوعه الظروف، ويصطف خلفه الألوف، وتابع صاحب السمو نائب رئيس الدولة تدوينه بالحديث عن فكرة توسعة مطار دبي الدولي حيث قال سموه من خلال التدوين إنه عندما عرضت عليه مخططات توسعة مطار دبي قال لهم سموه إنه لا يريد مطاراً بدبي بل يريد أن تكون دبي مطاراً للعالم ووصلت رسالة سموه وتغير التفكير.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، أن دبي اليوم تبني أكبر مطار في العالم وتوسع مطارها ليكون الأكبر دولياً وتشتري أكبر طلبية طائرات بقيمة 100 مليار دولار، حيث دون سموه من خلال الوسم «عندما تكون للقائد رؤية عظيمة وفكرة عميقة، عما يريده، وإصرار وعزيمة، تستجيب له الدنيا، وتطاوعه الظروف، ويصطف خلفه الألوف، وجاءوني قبل فترة بمخططات لتوسعة مطار دبي قلت لهم لا أريد مطارا لدبي بل أريد دبي أن تكون مطارا للعالم، وصلت الرسالة وتغير التفكير، اليوم دبي تبني أكبر مطار في العالم، وتوسع مطارها الأكبر دولياً، وتشتري أكبر طلبية للطائرات بتاريخ الطيران بقيمة ١٠٠ مليار دولار».

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أطلق في سبتمبر من العام 2014 وسم #من_مفكرتي، حيث أحب صاحب السمو نائب رئيس الدولة مشاركة متابعيه من خلال بعض التغريدات من وحي أفكار سموه وتجاربه وأكد سموه أن الوسم عبارة عن محطات فكرية وتأملات ووقفات في الحياة والقيادة والإبداع.