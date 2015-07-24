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تحرير 874 مخالفة مرورية فى حملة بسوهاج

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تحرير 874 مخالفة مرورية فى حملة بسوهاج تحرير 874 مخالفة مرورية فى حملة بسوهاج
شنت إدارة مرور سوهاج بإشراف اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير الأمن، حملة على الطرق الصحراوية والزراعية أسفرت عن تحرير 874 مخالفة مرورية منها 169 سحب تراخيص و191 تصالح و7 رادار و25 عدم استخدام حزام الأمان و185 مخالفة على نموذج 125 مرور.

وأكد العميد عبد المنعم العلكى، وكيل إدارة مرور سوهاج، أن الحملة ضبطت "110" مخالفات انتظار خاطئ و"69" مخالفة بدون رخصة تسيير و"100" مخالفة بدون رخصة قيادة، واتخذت الإجراءات القانونيــــة قبل المضبوطيــن وجـــار شن حملات مماثلـــــة فـى إطار تفعيل قانون المرور.

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مصر 365