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بالصور.. أهالى بورسعيد يشيعون شهيد رفح بالزغاريد ويطالبون بالقصاص

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شيع أهالى بورسعيد جثمان الشهيد مجند حسين حافظ سعيد، 21 سنة، الذى استشهد أمس الخميس فى الحادث الإرهابى الذى وقع بمدينة رفح المصرية، وذلك عقب صلاة الجمعة من مسجد لطفى شبارة بحى الشرق.

وعلت الزغاريد لحظة وصول جثمان الشهيد بسيارة الإسعاف، وردد الأهالى هتافات تندد بالإرهاب وتطالب بالقصاص من العناصر الإرهابية التى تسفك دماء الأبرياء الذين يحرسون الوطن.

وشارك فى الجنازة محافظ بورسعيد اللواء مجدى نصر الدين أمين، وعدد من القيادات التنفيذية ورجال القوات المسلحة من قيادة الجيش الثانى الميدانى، وبعض من رجال الشرطة.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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