أخبار عاجلة

بيان من الداخلية تكشف فيه تفاصيل انفجار المحلة -
تفاصيل اجتماع رؤساء المحاكم الإفريقية في السودان.. والزناتي: "البشير" وفر لنا حراسة شديدة تخوفًا من الإخوان -
سر «خاتم الكعبة» و«أفضل قُبلة من فنانة».. أسرار جديدة يكشفها سمير صبري -
ستاد مصر: الأجواء والاستعدادات النهائية للقاء طنطا أمام إنبي -
بالصور.. إزالة تعديات على شاطىء الأنفوشى وسط الإسكندرية -
محافظ الوادي الجديد يحظر زراعة النباتات المستهلكة للمياه -
«ON Sport» تحصل على حقوق بث بطولة الاتحاد الدولي للتايكوندو -
الأهلي يعلن قائمته للسوبر وكأس الكؤوس الإفريقي لكرة اليد -
سحر الهواري: زيارة «جيجز» لمصر تعظيم لدورها إفريقيا -
ستاد مصر: تشكيل مباراة طنطا أمام إنبي وتوقعات لأداء لقاء الجريحين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مدير أمن الشرقية الجديد يبحث مع قيادات المديرية الوضع الأمنى بالمحافظة

Google+ Print
مدير أمن الشرقية الجديد يبحث مع قيادات المديرية الوضع الأمنى بالمحافظة مدير أمن الشرقية الجديد يبحث مع قيادات المديرية الوضع الأمنى بالمحافظة
اجتمع اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية الجديد، فور وصوله المحافظة بقيادات وضباط وأفراد، بمديرية الأمن، وذلك بمقر قوات أمن الشرقية بعد أدائه صلاة الجمعة معهم بمسجد قوات الأمن، فور وصوله من القاهرة، وقبل توجهه إلى ديوان عام المديرية.

وناقش مدير الأمن مع القيادات والضباط الأوضاع الأمنية بالمحافظة وآخر التطورات التى تشهدها المحافظة على الصعيد الأمنى.

كان وزير الداخلية قد أصدر حركة الترقيات لقيادات الوزارة شملت تعيين اللواء خالد يحيى مدير مباحث القاهرة مديرا لأمن الشرقية بعد بلوغ اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية سن المعاش.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365