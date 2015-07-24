مدير أمن الشرقية الجديد يبحث مع قيادات المديرية الوضع الأمنى بالمحافظة

اجتمع اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية الجديد، فور وصوله المحافظة بقيادات وضباط وأفراد، بمديرية الأمن، وذلك بمقر قوات أمن الشرقية بعد أدائه صلاة الجمعة معهم بمسجد قوات الأمن، فور وصوله من القاهرة، وقبل توجهه إلى ديوان عام المديرية.

وناقش مدير الأمن مع القيادات والضباط الأوضاع الأمنية بالمحافظة وآخر التطورات التى تشهدها المحافظة على الصعيد الأمنى.

كان وزير الداخلية قد أصدر حركة الترقيات لقيادات الوزارة شملت تعيين اللواء خالد يحيى مدير مباحث القاهرة مديرا لأمن الشرقية بعد بلوغ اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية سن المعاش.