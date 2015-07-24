جنازة عسكرية لنائب مأمور مركز المحلة بمقسط رأسه بقطور

شيعت مديرية أمن الغربية عقب صلاة الجمعة جنازة العقيد محمد عبد الدايم نائب مأمور مركز المحلة فى جنازة عسكرية بمسقط رأسه بقرية سماتاى مركز قطور والذى توفى إثر إصابته بأزمة قلبية حادة.

وتقدم الجنازة اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية الجديد واللواء حسام خليفة حكمدار أمن الغربية، والعميد على صديق مأمور مركز المحلة والعميد طارق داود مأمور مركز قطور والعميد أشرف أبو السعود مفتش الداخلية بالمحلة وعدد كبير من القيادات الأمنية والمئات من أقارب الفقيد وأبناء القرية، وتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالقرية.

كان الفقيد قد تعرض لأزمة قلبية حادة مساء أمس الخميس أودت بحياته.

>