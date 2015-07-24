آشتون كارتر يبحث مع بارزانى الحرب على داعش ودعم"البيشمركة"

بحث رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزانى مع وزير الدفاع الأمريكى آشتون كارتر الحرب ضد تنظيم (داعش)الإرهابى وجهود التحالف الدولى فى هذا الشأن، وسبل دعم حكومة الإقليم وقوات "البيشمركة" الكردية.

حضر الاجتماع - الذى عقد فى مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، بأربيل – اليوم الجمعة وزير البيشمركة مصطفى سيد قادر ورئيس دائرة العلاقات الخارجية فى حكومة كردستان، فلاح مصطفى، ووكيل وزارة البيشمركة، أنور حاجى عثمان، والأمين العام لوزارة البيشمركة، جبار ياور، ووزير البيشمركة السابق، جعفر شيخ مصطفى، والوفد المرافق لوزير الدفاع الأمريكى وسفير أمريكا فى بغداد ستيوات جونز.

وكان وزير الدفاع الامريكى قد وصل أربيل قادما من بغداد ، حيث التقى أمس نظيره العراقي، خالد العبيدى، ورئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، والقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، فى إطار جولته فى المنطقة التى شملت إسرائيل والأردن والسعودية لطمأنة حلفاء واشنطن بشأن اتفاق إيران النووى مع مجموعة (5+1).

وعلى صعيد آخر أدانت رئاسة إقليم كردستان اليوم التفجيرات الإرهابية التى استهدفت بغداد مساء الاربعاء الماضى ، وتسببت فى مقتل وجرح العشرات من المواطنين المدنيين الأبرياء.

وذكر بيان صحفى لرئاسة الاقليم "أن رئاسة كردستان تدين بقوة هذه الافعال اللاانسانية للارهابيين وتتقدم بتعازيها لعائلات الضحايا وتشاطرهم الاحزان متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

وأضافت: أن الارهاب لا يمتنع عن أى نوع من الجرائم للوصول الى اهدافه غير الانسانية، متمنية أن تتمكن المؤسسات الأمنية فى بغداد قطع الطريق على هذه الأعمال الإرهابية حفاظا على امن وسلامة المواطنين.