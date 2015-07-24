محمد يوسف يبحث عن إنجاز تاريخي لم يحققه سوى الجوهري والأرجنتيني فولون

قاد الأهلي لمنصة التتويج عام 2013 والآن يطمح للقب نفسه مع فريق سموحة.

يستعد محمد يوسف لمباراته القارية الأولى مع سموحة بمواجهة مازيمبي يوم الجمعة بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويطمح المدرب المصري كما صرح للتتويج بالمسابقة التي يشارك بها الفريق السكندري لأول مرة في تاريخه.

ويأمل أن تساهم خبرته وتجربته السابقة في المسابقة الأهم بالقارة على صعيد الأندية في استمرار نادي سموحة لأبعد مدى ممكن في البطولة.

سموحة في المركز الثاني برصيد 3 نقاط حاليا بعد انتصاره التاريخي 3-2 على المغرب التطواني بالجولة الأولى ثم الخسارة أمام الهلال السوداني بالجولة الثانية.

ويريد الاستمرار في مشواره الرائع بالمسابقة الذي أطاح فيه بفرق عملاقة بالقارة مثل إنيمبا النيجيري وليوبار الكونجولي.

بينما مدربه يوسف يطمح لنيل الذهب حتى يصبح ثالث مدرب في تاريخ المسابقة الذي يحقق اللقب مع فريقين مختلفين.

فسبقه إلى ذلك الجنرال محمود الجوهري الذي توج مع قطبي الكرة المصرية، والأرجنتيني أوسكار فولون.

أحرز الجوهري اللقب القاري الأول في تاريخ سيد الأندية الإفريقية النادي الأهلي بقيادته لدوري الأبطال عام 1982.

وبعد 11 سنة، قاد غريم الأهلي التقليدي نادي الزمالك للكأس نفسها بالفوز على الفريق نفسه الذي حقق اللقب على حسابه عام 82، أشانتي كوتوكو الغاني.

بينما فولون توج باللقب عامين متتاليين، 1998 مع أسيك أبيدجان الإيفواري و1999 مع الرجاء البيضاوي المغربي.

يوسف توج مع الأهلي بدوري الأبطال 2013 وكأس السوبر الإفريقية العام الماضي بالفوز على الصفاقسي التونسي 3-2.

وكان هو مدرب المارد الأحمر حين جرده مواطنه طارق العشري من اللقب القاري بإقصاءه من دور الـ16 مع أهلي بني غازي العام الماضي.

خاض يوسف مع الأهلي 17 مباراة قارية، فاز 7 وخسر 5، فهل ينجح في اختباره الإفريقي الأول مع سموحة؟