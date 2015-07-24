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تعرف على كيفية حجز شقة من 30 ألف وحدة سكنية و5000 قطعة أرض بالمدن الجديدة

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تعرف على كيفية حجز شقة من 30 ألف وحدة سكنية و5000 قطعة أرض بالمدن الجديدة تعرف على كيفية حجز شقة من 30 ألف وحدة سكنية و5000 قطعة أرض بالمدن الجديدة

قبل 48 ساعة من حجز الوحدات السكنية..ننشر شروط حجز 30 ألف وحدة سكنية و5000 قطعة الأرض.

أولا: بالنسبة للشروط الحجز -

أن يكون من محدودى الدخل - أن لا يزيد دخل الأسرة عن 3000 جنيه - أن لا يزيد دخل الأعزب عن 2250 جنيه - أن لا يكون قد حصل على وحدة سكنية مدعمة أو قطعة أرض قبل ذلك ثانيا: الأوراق المطلوبة: - شهادة من جهة العمل تتضمن مفردات مرتب - شهادة تأمينات - إيصال مرافق - صورة البطاقة للزوج والزوجة - صور شهادات ميلاد الأطفال - صورة من قسيمة الزواج - استمارة الإعلان - 5100 جنيه مقدم الحجز ثالثا بالنسبة لأصحاب المهن الحرة - يتم تقديم شهادة من محاسب قانونى تبين صافى الدخل الشهرى - تقديم صورة من السجل التجارى أو البطاقة الضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة مثل محل أو ورشة - تقديم صور الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة (صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة - شهادات ميلاد الأبناء، وتكون رقمًا قوميًا مميكنة - إيصال مرفق حديث لمحل السكن الحالى.

رابعا : كيفية التقدم للحجز -

إحضار الأوراق المطلوبة - إرفاق إيصال 100 جنيه مع الأوراق المطلوبة - ملء الاستمارة - إرسال الأوراق على فرع بنك التعمير والإسكان بخطاب علم وصول من خلال البريد - سداد مبلغ 5000 جنيه على رقم الحساب 0135013000234818 خامسا :فروع بنك التعمير والإسكان - للراغبين فى الحجز لوحدات القاهرة الجديدة وبدر ترسل الأوراق على فرع بنك القطامية (التجمع الثالث أمام قسم القطامية) - للراغبين فى الحجز لوحدات مدينة السادات: ترسل الأوراق على فرع بنك التعمير والإسكان فرع مدينة السادات (المنطقة الأولى) - للراغبين فى الحجز لوحدات برج العرب الجديدة إرسال الأوراق على فرع بنك مدينة برج العرب - وفرع سوهاج (طريق أسيوط– سوهاج) للمتقدمين لوحدات سوهاج الجديدة - وفرع مدينة بنى سويف الجديدة (مساكن البنك عمارة 1هـ) للمتقدمين لوحدات بنى سويف الجديدة - وفرع قنا (ميدان مديرية الأمن) للمتقدمين لمدينة قنا الجديدة. - وفرع الأقصر (شارع المحطة) للمتقدمين لمدينة طيبة الجديدة - وفرع أسوان (9 شارع الكورنيش) للمتقدمين لمدينة أسوان الجديدة.

- وبالنسبة لوحدات مدينة 6 أكتوبر، إرسال المستندات بخطاب بعلم الوصول إلى فرع بنك التعمير والإسكان بشارع الهرم بالجيزة سادسا: المدن التى تتضمنها الـ30 ألف وحدة - مدينة القاهرة الجديدة - مدينة 6 أكتوبر - مدينة بدر - مدينة السادات - مدينة برج العرب الجديدة - مدينة سوهاج الجديدة - مدينة بنى سويف الجديدة - مدينة قنا الجديدة - مدينة طيبة الجديدة - مدبنة أسوان الجديدة - محافظة مرسى مطروح بمساحات 75 مترا مربعا سابعا :بالنسبة للأراضى - أولا : التوجه لفروع بنك التعمير والإسكان لشراء كراسة الشروط - ثانيا: سداد مبلغ 25 ألف جنيه مقدم الحجز داخل البنك فى الفترة من 26 يوليو وحتى 27 أغسطس المقبل - إرفاق صورة البطاقة - إرفاق نموذج الحجز بكراسة الشروط بعد ملء اسم البيانات المطلوبة والتى تتضمن اسم المتقدم وعنوانه واسم المدينة ونموذج القطعة ورقم القطعة ثامنا : معلومات عن مساحات الأراضى وأسعارها مساحات الأراضى :تتراوح بين 209 أمتار وحتى 276 مترا مربعا المدن 6 أكتوبر، والعبور، وبدر، والعاشر من رمضان، والسادات، الصالحية الجديدة، وبنى سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، وطيبة الجديدة وقنا الجديدة.

الأسعار سعر المتر يبدأ بـ650 وحتى 900 جنيه

 

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