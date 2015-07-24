بناء على رغبته.. فتح الله خارج مواجهة الزمالك والجيش

لن يخوض المدافع محمود فتح الله مباراة فريقه المقبلة أمام الزمالك في الدوري المصري الممتاز بناء على رغبته.

وطلب مدافع الزمالك السابق من الجهاز الفني للفريق بقيادة طلعت يوسف عدم مواجهة الأبيض يوم الأربعاء المقبل تقديرا للفترة التي قضاها بين صفوفه.

ويكفي الزمالك التعادل في المباراة من أجل التتويج رسميا بلقب الدوري الذي لم يحصل عليه منذ 2004.

وأكد مراسل FilGoal.com أن الجهاز الفني لفريق الجيش احترم رغبة اللاعب صاحب الـ33 عاما وقرر عدم إشراكه في المباراة.

وكان فتح الله قد شارك في خسارة فريقه أمام الزمالك بالدور الأول من مسابقة الموسم الحالي بنتيجة 6-1.

ولعب فتح الله 7 مواسم في صفوف الزمالك منذ انضمامه من غزل المحلة صيف 2007.

وسيقود فريق الجيش جهازا فنيا جديدا بقيادة طارق يحيى عقب هذه المباراة.