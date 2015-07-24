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وزير الدفاع الفرنسى يطمئن على الأوضاع الأمنية فى وسط أفريقيا

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وزير الدفاع الفرنسى يطمئن على الأوضاع الأمنية فى وسط أفريقيا وزير الدفاع الفرنسى يطمئن على الأوضاع الأمنية فى وسط أفريقيا
توجه وزير الدفاع الفرنسى جون إيف لودريان والملقب بـ"وزير أفريقيا" أمس الخميس إلى جمهورية وسط أفريقيا فى زيارة تستمر حتى الاثنين المقبل، ويهدف من هذه الزيارة تفقد عمليات حفظ السلام هناك، وخلال زيارته التقى قادة القوات المسلحة الفرنسية والمصرية والقوات التابعة لجيش الكونغو وجيبوتى، للاطمئنان على سير عملية تأمين الأراضى الأفريقية.

كما أكد لودريان خلال زيارته أنه ينوى النظر فى إعادة توزيع القوات المسلحة الفرنسية، حيث إنه يشعر بارتكاز عدد كبير منهم فى مناطق محددة وخاصة بعد العملية العسكرية "سانجاريس"حيث ازداد عدد المقاتلين الفرنسيين من 800 فرد إلى 1700، وقال إذا كانت تسمح الظروف لانسحاب معظم هذه القوة الكبيرة فسوف يتم ذلك على وجه السرعة.

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مصر 365