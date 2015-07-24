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«محلب» يستهل لقاءاته في روما بلقاء وزيرة الدفاع الإيطالية

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«محلب» يستهل لقاءاته في روما بلقاء وزيرة الدفاع الإيطالية «محلب» يستهل لقاءاته في روما بلقاء وزيرة الدفاع الإيطالية

المهندس إبراهيم محلب

استهل المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء،  لقاءاته بمدينة روما الإيطالية اليوم بعقد اجتماع مع روبيرتا بينوتى وزيرة الدفاع الإيطالية،حيث تم بحث مجمل علاقات التعاون بين البلدين،وحضر اللقاء وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور،ووزير البترول شريف اسماعيل،والسفير المصري لدي إيطاليا.

ومن المقرر أن يلتقي المهندس محلب اليوم أيضا في وقت لاحق مع كل من ماتيو رينزى رئيس الوزراء ، وسيرجيو ماتاريلا رئيس جمهورية إيطاليا،وباولو جينتيلونى وزير الخارجية.

كما يشهد المهندس محلب،  توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين كل من المصرية والإيطالية فى مجال البترول والطاقة والكهرباء والغاز.

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