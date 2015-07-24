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البرازيل تواجه الولايات المتحدة في ظهورها الأول بعد كوبا أمريكا

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البرازيل تواجه الولايات المتحدة في ظهورها الأول بعد كوبا أمريكا البرازيل تواجه الولايات المتحدة في ظهورها الأول بعد كوبا أمريكا

(إفي): أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اليوم أن الأول سيواجه نظيره الأمريكي وديا في الثامن من سبتمبر المقبل بمدينة فوكسبورو بولاية ماساتشوستس، في أول ظهور للسيليساو بعد الخروج من ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا.

ومن المقرر أن تقام المباراة الودية على ملعب (جيليت) بفوكسبورو، وهي مدينة صغيرة تقع على بعد 35 كلم من بوسطن، وفقا لما أفاد به الاتحاد في بيان.

ويعد هذا الظهور الأول للمنتخب البرازيلي بعد الخروج من دور ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا أمام باراجواي بركلات الترجيح.

كما يأتي هذا اللقاء في مستهل استعدادات المنتخب البرازيلي للتصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018، والتي تنطلق في أكتوبر أول المقبل.

كذلك سيكون اللقاء الودي الأول الذي تخوضه الولايات المتحدة بعد الخسارة المفاجئة أمام جامايكا بهدفين لواحد في نصف نهائي بطولة الكأس الذهبية.

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فيديو اليوم السابع

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