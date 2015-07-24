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بيليجريني: مواجهة ريال مدريد شيء مميز دائما وسنقدم مباراة عظيمة

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بيليجريني: مواجهة ريال مدريد شيء مميز دائما وسنقدم مباراة عظيمة بيليجريني: مواجهة ريال مدريد شيء مميز دائما وسنقدم مباراة عظيمة

(إفي): أكد التشيلي مانويل بيليجريني مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الخميس أن اللعب أمام ريال مدريد الإسباني "شيء مميز دائما"، وذلك قبل مباراة الفريقين غدا في بطولة كأس الأبطال الودية.

وقال بيليجريني "من المميز دوما مواجهة ريال مدريد، خاصة مع حجم الدعم الذي قدمه لي الجمهور بعد رحيلي عن النادي"، الذي تولى المدرب التشيلي مسئوليته في موسم 2009/2010 ، خلال تصريحات أوردها الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي.

ويتواجه مانشستر سيتي وريال مدريد الجمعة بملعب ملبورن كريكيت جراوند في أستراليا، ضمن منافسات بطولة كأس الأبطال.

وأوضح المدرب التشيلي "نحن في مرحلة إعداد للموسم الجديد وهي مباراة ودية، لكن المشجعين يستحقون الاستمتاع بمباراة جيدة. وأثق في أننا سنقدم لقاء عظيما".

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