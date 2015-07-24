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العلاج الإشعاعى يفيد مرضى سرطان الثدى فى مراحله المبكرة

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العلاج الإشعاعى يفيد مرضى سرطان الثدى فى مراحله المبكرة العلاج الإشعاعى يفيد مرضى سرطان الثدى فى مراحله المبكرة
كشفت دراسة علمية حديثة أن بعض النساء الذين خضعوا لجراحة فى أوائل مرحلة سرطان الثدى يمكن أن يستفيدوا من الخضوع للإشعاع لعلاج الغدد الليمفاوية القريبة.

ووجد الباحثون أن الخضوع للإشعاع بعد إجراء جراحة استئصال أورام سرطان الثدى يقلل من مخاطر تكرار الإصابة بسرطان الثدى على مدى العقد المقبل.

وأوضح الباحثون خلال الدراسة التى نشرت فى عدد يوليو من مجلة نيو انجلاند للطب، أن الخلايا السرطانية الموجودة فى عدد قليل من الغدد الليمفاوية القريبة، ينبغى أن تُعالج بالإشعاع.

وقالت الدكتورة مونيكا مورو، وهى طبيبة جراحة سرطان الثدى فى مركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان فى مدينة نيويورك، أنه على الرغم من أن العلاج الإشعاعى هو العلاج القياسى، لكن معظم النساء يخضعن للعلاج الكيميائى، والأدوية الهرمونية فى كثير من الأحيان.

وأضافت مورو أن فوائد التعرض للعلاج الإشعاعى يفوق المخاطر، لكنه له بعض الآثار الجانبية مثل التهاب قصير الأجل فى الرئتين، وتورم مزمن فى الصدر والذراعين واليدين.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News".
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