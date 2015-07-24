تكثيف أمنى بمحيط نفق الشهيد أحمد حمدى والمجرى الملاحى لقناة السويس

شهد محيط نفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس، اليوم الجمعة، تكثيفا وتواجدا شرطيا مكثفا بالتنسيق مع قوات حرس حدود الجيش الثالث، بالإضافة إلى تكثيف التواجد الأمنى والتفتيش على السيارات المارة عبر النفق من وإلى سيناء.

كما شهد محيط المجرى الملاحى لقناة السويس حركة أمنية وتواجدا ملحوظا لقوات الجيش وعمل كمائن بالقرب من نقاط التأمين بطول شاطئ القناة حتى حدود محافظة الإسماعيلية.

وقال قيادى أمنى لـ"اليوم السابع" إن انتشار قوات الشرطة والجيش يأتى ضمن إطار خطة تأمين المناطق الحيوية بالمحافظة قبل افتتاح قناة السويس الجديد، موضحا أن جميع المنشآت والمبانى الحكومية وشركات البترول والكهرباء والموانئ عليها تأمين كامل وتشهد تواجدا ملحوظا من عناصر التأمين التابعة للجيش الثالث.