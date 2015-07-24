وكيله: صلاح ريكو في طريقه للأهلي ولا علاقة له بالأولتراس

أكد محمد فاروق وكيل أعمال مهاجم اتحاد الشرطة، صلاح ريكو، أن اللاعب بات قريبا من الانضمام للنادي الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال فاروق في تصريحات تلفزيونية لقناة (LTC):"الأهلي يريد اللاعب وبشدة. وأؤكد أن اللاعب بات قريبا من الفريق فعلا".

وأضاف "الزمالك أيضا يريده لكن رغبته هي اللعب في الأهلي".

وأتم "ريكو مشجع عادي مثل أي مشجع ولا ينتمي لأولتراس أهلاوي".

وكان بعض الأشخاص قد زعموا أن اللاعب ينتمي بالأساس لأولتراس أهلاوي لوجوده بينهم في إحدى الصور وهو ما نفاه وكيله.

وقدم ريكو موسما رائعا مع اتحاد الشرطة سجل خلاله 8 أهداف في الدوري ونجح في الوصول لربع نهائي كأس مصر بإقصاء المقاولون العرب بركلات الترجيح التي أحرز خلالها ركلة بطريقة فنية رائعة.