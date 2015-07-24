لو عامل دايت ووزنك ثابت.. اعرف التحاليل اللازمة فقد يكون السبب مرضى

يعانى الكثير من الأشخاص من مشكلة الزيادة فى الوزن والإصابة بالسمنة، وعند القيام باتباع بعض الأنظمة الغذائية للتخلص منه قد يعانون من الثبات فى الوزن، وهذا يرجع إلى بعض الممارسات أوالإصابات المرضية.

وفى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، أن إصابة الأشخاص بالعديد من الأمراض قد يتسبب فى ثبات الوزن، وعدم القدرة على فقدان العديد من الكيلو جرامات، وتتسبب فى الثبات فى الوزن.

ويتابع استشارى السمنة والنحافة، أن من أهم الأسباب المؤدية للإصابة بثبات الوزن هى تعرض الغدة الدرقية لبعض المشاكل كحدوث خمول بها، وهذا يتسبب فى ثبات الوزن وعدم قدرة الجسم على حرق الدهون، وأيضا تناول بعض الأدوية والعلاجات التى تساعد على ثبات الوزن كالأدوية المركبة من مادة الكورتيزون .

ويضيف استشارى السمنة والنحافة، أنه يجب على الشخص الراغب فى التخلص من الوزن الزائد المتابعة عند الطبيب، والقيام بإجراء بعض التحاليل كالغدة وهرمون الانوثة والتبويض التى تكشف قدرة الشخص على حرق الكمية الكافية من الدهون.

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