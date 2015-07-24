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هيئة الأدوية الأوروبية تجيز أول لقاح للملاريا بعد 30 عاما من التجارب

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هيئة الأدوية الأوروبية تجيز أول لقاح للملاريا بعد 30 عاما من التجارب هيئة الأدوية الأوروبية تجيز أول لقاح للملاريا بعد 30 عاما من التجارب
أجازت هيئة الأدوية الأوروبية أول لقاح لمرض الملاريا فى العالم، مما يعنى إمكانية بدء تطعيم الأطفال به فى جميع أنحاء أفريقيا به خلال الأعوام القليلة القادمة.

وذكرت صحيفة "ديلى تليجراف" البريطانية على موقعها الإلكترونى أن اللقاح "موسكيريكس" حصل على الضوء الأخضر اليوم الجمعة بعد ثلاثين عاما من الأبحاث التى كونت بيانات من 230 ألف صفحة.

وأوضحت الصحيفة أن اللقاح- الذى لا يزال بانتظار فحص منظمة الصحة العالمية- تم تحضيره بحيث يمنع الطفيلى من العدوى وتكاثر أعداده فى الكبد، وهى المرحلة التى يدخل فيها الطفيلى من جديد إلى الدم ويصيب خلايا الدم الحمراء مما يؤدى لأعراض المرض.

وأشارت الصحيفة إلى أن موافقة هيئة الأدوية الأوروبى جاءت عقب تنفيذ مطورى اللقاح برنامجا تجريبيا يتضمن أكثر من 16 ألف طفل فى 13 مركز أبحاث أفريقيا بثمانى دول أفريقية هى بوركينا فاسو والجابون وغانا وكينيا ومالاوى وموزمبيق ونيجيريا وتنزانيا.

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