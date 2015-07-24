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علشان ماتضيعش تعب الريجيم فى يوم.. 8 نصائح لليوم المفتوح

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علشان ماتضيعش تعب الريجيم فى يوم.. 8 نصائح لليوم المفتوح علشان ماتضيعش تعب الريجيم فى يوم.. 8 نصائح لليوم المفتوح
يشعر الكثير من الأشخاص بالملل من الاستمرار فى اتباع الحيل والأنظمة الغذائية المختلفة، وطوال فترة النظام الغذائى ينتظرون اليوم المفتوح، الذى قد يدمر كل التعب الذى استمر لأيام طويلة فى النظام الغذائى.

وحول هذا تقدم الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، بعض النصائح للتمتع باليوم المفتوح دون الزيادة فى الوزن، ومنها:
>1- يمكنك تناول كل ما تريده ولكن دون الزيادة عن ثلاث وجبات فى هذا اليوم.
>2- عليك تجنب تناول الطعام بعد العشاء.
>3- تناول من 2 إلى 3 لتر من الماء.
>4- ينصح بالتقليل من تناول الأطعمة الغنية بالملح وذلك للحد من اختزان الماء فى الجسم
>5- عدم الإسراف فى تناول الحلويات، وذلك لتجنب الزيادة فى الوزن ويمكنك تناول الشوكولاتة فى اليوم.
>6- بعد قضاء اليوم المفتوح وتناول كل ما ترغبه من أطعمة عليك ثانى يوم بتناول بعض المشروبات التى تساعد على حرق كالقرفة بالزنجبيل أو تناول كوب من الماء الدافئ المضاف عليها عصير نصف ليمونة على الريق.

7- تجنب تناول الأطعمة المصنعة كاللانشون والبسطرمة وذلك لأنها تحتوى على نسبة عالية من الاملاح وتتسبب فى زيادة الوزن بشكل كبير.
>8- يمكنك تناول كل المشروبات التى تفضلها ولكن عليك تجنب وضع السكر فيها.

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مصر 365

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